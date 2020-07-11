Названа шокирующая цена первого в мире SSD на 100 ТБ

Первое время стоимость ExaDrive DC100 можно было узнать только по прямому запросу. Теперь же Nimbus Data предлагает 100-ТБ версию SSD за необычайно высокую цену $40 000 (около 3 млн рублей!), а 50-ТБ версию — за $12 500 (около 884 тысяч рублей).

Конечно, это твердотельные накопители корпоративного уровня. Они базируются на микросхемах 3D NAND MLC и обеспечивают скорость последовательного чтения/записи до 500 МБ в секунду. В течение пятилетнего гарантийного срока накопители перезаписать неограниченное количество раз. SSD предназначены для использования в дата-центрах.