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Названа шокирующая цена первого в мире SSD на 100 ТБ
Готовы отдать 3 млн рублей за накопитель?
В 2018 году компания Nimbus Data анонсировала первый в мире твердотельный накопитель ExaDrive DC100 в 3,5-дюймовом форм-факторе и объёмом 100 ТБ. Теперь названа шокирующая цена этого SSD.
Первое время стоимость ExaDrive DC100 можно было узнать только по прямому запросу. Теперь же Nimbus Data предлагает 100-ТБ версию SSD за необычайно высокую цену $40 000 (около 3 млн рублей!), а 50-ТБ версию — за $12 500 (около 884 тысяч рублей).
Конечно, это твердотельные накопители корпоративного уровня. Они базируются на микросхемах 3D NAND MLC и обеспечивают скорость последовательного чтения/записи до 500 МБ в секунду. В течение пятилетнего гарантийного срока накопители перезаписать неограниченное количество раз. SSD предназначены для использования в дата-центрах.