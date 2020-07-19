Названо количество ядер в собственном процессоре Apple для MacBook Pro

По информации источника, процессор платформы Apple будет иметь 12 ядер. Что конкретно это будут за ядра, и по какой схеме будут использоваться, пока неясно.

Ранее в сети появлялась информация о том, что 12-ядерные чипсеты Apple будут состоять из восьми высокопроизводительных ядер и четырёх энергоэффективных. Насколько быстрой будет новая платформа, пока неясно. Но даже Mac mini на базе A12Z Bionic (4 производительных и 4 энергоэффективных ядра) работает весьма неплохо.

Первый MacBook Pro с фирменным процессором должен появиться в четвёртом квартале 2020 года.