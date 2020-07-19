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Названо количество ядер в собственном процессоре Apple для MacBook Pro
Ноутбук может выйти уже в конце года
Пользователь Twitter назвал количество ядер в собственном процессоре Apple для MacBook Pro. О переходе на фирменные платформы на базе ARM вместо Intel компания заявила недавно, во время мероприятия WWDC 2020.
По информации источника, процессор платформы Apple будет иметь 12 ядер. Что конкретно это будут за ядра, и по какой схеме будут использоваться, пока неясно.
Ранее в сети появлялась информация о том, что 12-ядерные чипсеты Apple будут состоять из восьми высокопроизводительных ядер и четырёх энергоэффективных. Насколько быстрой будет новая платформа, пока неясно. Но даже Mac mini на базе A12Z Bionic (4 производительных и 4 энергоэффективных ядра) работает весьма неплохо.
Первый MacBook Pro с фирменным процессором должен появиться в четвёртом квартале 2020 года.