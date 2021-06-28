Названы 10 лучших видеокарт NVIDIA за всю историю компании

Первой в списке упоминается модель NVIDIA RIVA 128. Она вышла в 1997 году, и поддерживала DirectX 5 и OpenGL. В своё время видеокарта шла в ногу с 3Dfx Voodoo — быстрейшими картами на рынке.

Затем следует NVIDIA RIVA TNT2 — преемница RIVA 128. Она смогла обойти конкурентов от 3Dfx, и геймеры обратили большое внимание на продукт.

Далее в списке — NVIDIA GeForce 256 DDR. Это была первая видеокарта GeForce, она, по сути, открыла целую эпоху. Не зря далее в рейтинге следуют видеокарты серии NVIDIA GeForce 6800. Модель GeForce 6800 была одним из первых продуктов с поддержкой памяти GDDR3, и стала настоящим «демоном скорости».

Затем по праву идут видеокарты серии NVIDIA GeForce 8800, которые были признаны лучшими игровыми процессорами. Не обошлось в списке и без NVIDIA GeForce GTX 295. За ней следует GeForce GTX 580.

С Tegra X1 же компания совершила прыжок в мир вычислений. Линейка Tegra была разработана для смартфонов и планшетов, но нашла своё применение в очень успешной консоли Nintendo Switch.

И завершают рейтинг GeForce GTX 1080 и GeForce RTX 3080.