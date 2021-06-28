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Названы 10 лучших видеокарт NVIDIA за всю историю компании

Наиболее значимые продукты
Компания NVIDIA была основана в 1993 году. Почти за 30 лет компания успела захватить рынок видеокарт. Авторы профильного издания TechSpot решили вспомнить лучшие образцы видеокарт NVIDIA, выпущенные за всю историю компании.
Названы 10 лучших видеокарт NVIDIA за всю историю компании

Первой в списке упоминается модель NVIDIA RIVA 128. Она вышла в 1997 году, и поддерживала DirectX 5 и OpenGL. В своё время видеокарта шла в ногу с 3Dfx Voodoo — быстрейшими картами на рынке.

Затем следует NVIDIA RIVA TNT2 — преемница RIVA 128. Она смогла обойти конкурентов от 3Dfx, и геймеры обратили большое внимание на продукт.

Далее в списке — NVIDIA GeForce 256 DDR. Это была первая видеокарта GeForce, она, по сути, открыла целую эпоху. Не зря далее в рейтинге следуют видеокарты серии NVIDIA GeForce 6800. Модель GeForce 6800 была одним из первых продуктов с поддержкой памяти GDDR3, и стала настоящим «демоном скорости».

Затем по праву идут видеокарты серии NVIDIA GeForce 8800, которые были признаны лучшими игровыми процессорами. Не обошлось в списке и без NVIDIA GeForce GTX 295. За ней следует GeForce GTX 580.

С Tegra X1 же компания совершила прыжок в мир вычислений. Линейка Tegra была разработана для смартфонов и планшетов, но нашла своё применение в очень успешной консоли Nintendo Switch.

И завершают рейтинг GeForce GTX 1080 и GeForce RTX 3080.