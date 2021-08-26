Названы 5 преимуществ ПК перед игровой приставкой

Всего причин выбрать для игр компьютер, а не консоль для пользователя оказалось 5. И это несмотря на большую стоимость сборки подобного ПК.

Производительность. Игровые модели ПК очень дорогие, но автор считает, что оно того стоит. Потому что благодаря этому можно добиться прекрасной производительности. К тому же производительность и качество изображения можно легко настроить.