Названы 5 преимуществ ПК перед игровой приставкой

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Названы 5 преимуществ ПК перед игровой приставкойОни помогут сделать выбор между двумя типами устройств
Блогер портала iXBT.com поделился мнением о достоинствах игровых компьютеров.
Всего причин выбрать для игр компьютер, а не консоль для пользователя оказалось 5. И это несмотря на большую стоимость сборки подобного ПК.
- Производительность. Игровые модели ПК очень дорогие, но автор считает, что оно того стоит. Потому что благодаря этому можно добиться прекрасной производительности. К тому же производительность и качество изображения можно легко настроить.
- Большая библиотека и доступность игр. Это практически все игры, как новые, так и старые, в том числе для приставок.
- Наличие модификаций. Моды дают возможность сделать игру интереснее и разнообразнее. К тому же благодаря им создавались новые жанры игр и сами игры.
- Возможность апгрейда и расширяемости. Конечно, стоит это дорого. Но сам факт того, что так можно прокачать компьютер, не меняя все запчасти, важен.
- Универсальность. Консоль используется для игр, а игровой компьютер способен выполнять ещё очень много задач, помимо геймерских. Он может стать домашним сервером, учебным пособием и др.