Названы 7 причин не переходить с ноутбука на Windows на MacBook

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Названы 7 причин не переходить с ноутбука на Windows на MacBookMacOS не во всём лучше Windows
Автор habr.ru после года пользования MacBook рассказал, какие есть неудобства и недостатки у операционной системы Apple.
Несмотря на популярность, продукция компании Apple (а в частности, операционная система) не лишена некоторых недостатков. Причём связаны они с базовыми функциями.
- Непонятный Dock Bar. Автор отмечает, что расположение значков, их принцип нажатия и размещения показался ему самым бестолковым по своей сути. Например, нет чёткой системы распределения этих иконок приложений, при базовых настройках запущенные приложения никак не выделяются, из-за чего нельзя быстро переключаться между ними.
- Планшетный Launchpad. Интерфейс очень сложный: много элементов, на которые можно нажать. Хоть и исправляется это созданием папок, всё равно в изначальном виде, по мнению эксперта, это неудобно. Также помогает Spotlight Search или Alfred.
- Активные углы экрана. Если разместить во всех углах быстрые команды, то при случайном перемещении курсора в угол они начнут выполняться. Есть другой вариант - вызов активных углом через клавишу, но это автору показалось неудобным.
- Окна и кнопки управления ими. Красная кнопка - для закрытия окна, а не самого приложения, жёлтая - для сворачивания окон, зелёная кнопка позволяет перейти в планшетный полноэкранный режим. При этом, например, в последнем случае не будут активны некоторые функции: активные углы, горячие клавиши, жесты Trackpad.
- Full Screen. При планшетном режиме приложения, например, расположены по частоте их применения. А способов переключения между окнами пользователь насчитал восемь, и ни один из них нельзя назвать на 100 процентов действующим, как отмечает он.
- Trackpad. Есть так называемая натуральная прокрутка, но она не плавная, как у мыши. Для решения проблемы с прокруткой есть приложение - Scroll Reverser.
- Touch Bar. Автор признаётся, что в этой части MacBook удобнее были бы клавиши (для быстрой активации команд). Кроме того, пальцами можно случайно задеть сенсорные кнопки.