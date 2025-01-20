Компьютеры
Опубликовано 20 января 2025, 19:23
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Названы бесплатные программы, которые следует установить на «чистую» Windows сразу после первого запуска

Полезный базовый набор для работы и развлечений
При первом включении нового компьютера на базе Windows пользователи сталкиваются с почти пустой системой, где не хватает базового софта для повседневной работы. Чтобы сделать работу на ПК комфортнее, предлагаем подборку бесплатных программ, которые стоит установить сразу.
Названы бесплатные программы, которые следует установить на «чистую» Windows сразу после первого запуска

© Ferra.ru

Офисные программы

Если нет возможности приобрести платный Microsoft Office, обратите внимание на бесплатные аналоги:

  • LibreOffice — мощный пакет для работы с текстами, таблицами, презентациями и графикой. Поддерживает популярные форматы, включая DOC и XLS.
Названы бесплатные программы, которые следует установить на «чистую» Windows сразу после первого запуска

© LibreOffice

  • WPS Office — альтернатива с бесплатным хранилищем и онлайн-версией для командной работы.

Редакторы для фото и видео

Для создания и обработки медиа подходят:

  • Мовавика Видео — простой инструмент для видеомонтажа, поддерживающий автоматические субтитры и работу с хромакеем.
Названы бесплатные программы, которые следует установить на «чистую» Windows сразу после первого запуска

© movavika.ru

  • GIMP — мощный графический редактор для работы с изображениями и анимацией, альтернатива Adobe Photoshop.

Архиваторы

Для работы с архивами:

  • WinRAR — удобный архиватор с пробным бесплатным периодом.
  • 7-Zip — бесплатная программа с поддержкой высокого уровня сжатия и шифрования.
Названы бесплатные программы, которые следует установить на «чистую» Windows сразу после первого запуска

© 7-Zip

Медиаплееры

Для воспроизведения аудио и видео:

  • Media Player Classic — лёгкий проигрыватель с поддержкой разных форматов.
  • VLC Media Player — универсальный плеер с функциями записи и потоковой передачи.

Антивирусы

Для базовой защиты от угроз подойдут:

  • Kaspersky Free — антивирус с функцией защиты от фишинга и проверкой веб-ресурсов.
Названы бесплатные программы, которые следует установить на «чистую» Windows сразу после первого запуска

© kaspersky.ru

  • AVG Antivirus Free — инструмент для защиты от вредоносных программ и блокировки небезопасных ссылок.

Браузеры

Для комфортного серфинга в интернете можно выбрать:

  • Google Chrome — быстрый и функциональный браузер с множеством расширений.
Названы бесплатные программы, которые следует установить на «чистую» Windows сразу после первого запуска

© Google Chrome

  • Яндекс Браузер — с уникальными функциями, такими как пересказ видео и защита от фишинга.

Этот набор поможет обеспечить удобную работу с текстами, мультимедиа и интернетом на вашем ПК. Остальные программы можно добавить по мере необходимости.