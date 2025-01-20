Названы бесплатные программы, которые следует установить на «чистую» Windows сразу после первого запуска

Опубликовано 20 января 2025, 19:231 мин.
Названы бесплатные программы, которые следует установить на «чистую» Windows сразу после первого запускаПолезный базовый набор для работы и развлечений
При первом включении нового компьютера на базе Windows пользователи сталкиваются с почти пустой системой, где не хватает базового софта для повседневной работы. Чтобы сделать работу на ПК комфортнее, предлагаем подборку бесплатных программ, которые стоит установить сразу.
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Офисные программы
Если нет возможности приобрести платный Microsoft Office, обратите внимание на бесплатные аналоги:
- LibreOffice — мощный пакет для работы с текстами, таблицами, презентациями и графикой. Поддерживает популярные форматы, включая DOC и XLS.
- WPS Office — альтернатива с бесплатным хранилищем и онлайн-версией для командной работы.
Редакторы для фото и видео
Для создания и обработки медиа подходят:
- Мовавика Видео — простой инструмент для видеомонтажа, поддерживающий автоматические субтитры и работу с хромакеем.
Медиаплееры
Для воспроизведения аудио и видео:
- Media Player Classic — лёгкий проигрыватель с поддержкой разных форматов.
- VLC Media Player — универсальный плеер с функциями записи и потоковой передачи.
Антивирусы
Для базовой защиты от угроз подойдут:
- Kaspersky Free — антивирус с функцией защиты от фишинга и проверкой веб-ресурсов.
- AVG Antivirus Free — инструмент для защиты от вредоносных программ и блокировки небезопасных ссылок.
Браузеры
Для комфортного серфинга в интернете можно выбрать:
- Google Chrome — быстрый и функциональный браузер с множеством расширений.
- Яндекс Браузер — с уникальными функциями, такими как пересказ видео и защита от фишинга.
Этот набор поможет обеспечить удобную работу с текстами, мультимедиа и интернетом на вашем ПК. Остальные программы можно добавить по мере необходимости.