Названы бесплатные программы, которые следует установить на «чистую» Windows сразу после первого запуска

Полезный базовый набор для работы и развлечений

При первом включении нового компьютера на базе Windows пользователи сталкиваются с почти пустой системой, где не хватает базового софта для повседневной работы. Чтобы сделать работу на ПК комфортнее, предлагаем подборку бесплатных программ, которые стоит установить сразу.