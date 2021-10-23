Названы цены флагманских видеокарт Intel

Сведения касаются двух моделей видеокарт Premium и Performance уровня. Стоит отметить, что эта информация была обнаружена в условиях второго этапа проходящего конкурса Xe-HPG Scavenger Hunt. В рамках конкурса люди могут выиграть в качестве приза одну из двух видеокарт Intel, а также вместе с ней подписку Xbox Game Pass на 3 или 6 месяцев и мерч Intel.

Журналисты узнали стоимость этих комплектов, сделали расчёты и пришли к выводу, что цена видеокарт может составлять $825 и $650 соответственно.

Отметим, что пока к этой информации стоит отнестись со скепсисом, так как она неофициальная.