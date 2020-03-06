Названы цены и дата выхода новых видеокарт AMD

Об этом стало известно на мероприятии FAD 2020. Компания представила доклад и пресс-релиз по графическим решениям, но многого всё равно не рассказала. Ясно только, что первые потребительские видеокарты с архитектурой RDNA 2 появятся к концу этого года. Что касается нововведений в этих продуктах, то AMD упоминает поддержку аппаратной трассировки лучей и функции Variable Rate Shading.

Кроме того, сообщается, что решения на архитектуре RDNA 2 будут на 50% производительнее, чем графика предыдущего поколения. Преимущество обеспечат микроархитектурные улучшения, усовершенствованный 7-нм техпроцесс и улучшения частотного потенциала и энергопотребления за счёт компоновочных решений.

Некоторые СМИ сообщают, что цены на новые видеокарты будут равны примерно $1000.