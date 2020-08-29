Названы десять самых популярных заблуждений о компьютерах

Третий миф говорит о том, что CPU — это главный чип в устройстве. На самом деле CPU является лишь частью общей системы. Сейчас всё развивается по пути гетерогенных вычислительных систем, в которых используются различные типы вычислительных блоков.

Из-за четвёртого заблуждения многие критикуют Intel, которая до сих пор использует для своих чипов 14-нм технологию. Но эксперты пишут, что «мерять» чипы по техпроцессу тоже не совсем верно. До тех пор, пока два чипа находятся в пределах примерно одного поколения, тот, у кого транзисторы меньше, не обязательно будет иметь больше преимуществ.

Пятый миф касается количества ядер GPU. Сравнивать графические процессоры по этому показателю тоже некорректно. Шестое заблуждение похоже на предыдущее, но относится уже к FLOPS. Дело в том, что при измерении этого показателя могут игнорироваться важные факторы, например пропускная способность памяти. К тому же компании могут мухлевать и завышать цифры.