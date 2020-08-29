Названы десять самых популярных заблуждений о компьютерах
Первый миф гласит, что процессоры можно сравнивать между собой количеству ядер и тактовой частоте. Однако на деле существует столько разных вариаций с разными параметрами, что оценивать CPU по таким простым критериям невозможно. Конечно, шестиядерный процессор будет быстрее точно такого же четырёхъядерного, но современные чипы слишком сложно устроены и отличаются друг от друга рядом параметров. Нужно учитывать и энергопотребление, и специфику отдельных выполняемых процессором задач, и множество других вещей.
Второе заблуждение — тактовая частота является важнейшим индикатором производительности. Однако в реальности два процессора одной ценовой категории, работающие на одной частоте, могут значительно различаться в производительности.
Третий миф говорит о том, что CPU — это главный чип в устройстве. На самом деле CPU является лишь частью общей системы. Сейчас всё развивается по пути гетерогенных вычислительных систем, в которых используются различные типы вычислительных блоков.
Из-за четвёртого заблуждения многие критикуют Intel, которая до сих пор использует для своих чипов 14-нм технологию. Но эксперты пишут, что «мерять» чипы по техпроцессу тоже не совсем верно. До тех пор, пока два чипа находятся в пределах примерно одного поколения, тот, у кого транзисторы меньше, не обязательно будет иметь больше преимуществ.
Пятый миф касается количества ядер GPU. Сравнивать графические процессоры по этому показателю тоже некорректно. Шестое заблуждение похоже на предыдущее, но относится уже к FLOPS. Дело в том, что при измерении этого показателя могут игнорироваться важные факторы, например пропускная способность памяти. К тому же компании могут мухлевать и завышать цифры.
Седьмой миф — ARM создаёт чипы. Однако эта компания не делает физические чипы, она разрабатывает схемы их работы. Восьмое заблуждение касается противостояния ARM и x86. Но надо понимать, что эти две архитектуры не конкурируют, они служат для разных задач. x86 позволяет фокусироваться на максимальной производительности, а ARM — на энергетической эффективности.
Девятый миф гласит, что GPU быстрее CPU, а десятый — что процессоры будут всегда становиться лишь быстрее. Дело в том, что с уменьшением размеров транзисторов возникают фундаментальные проблемы, которые сложно преодолеть. Кроме того, остро стоит вопрос с ростом потребления энергии и пределами возможностей систем охлаждения. Скорее всего, мы долгое время не увидим таких же темпов прироста производительности в процессорах, какие наблюдались раньше.