Названы главные достоинства нового огромного монитора Huawei MateView GT

За счёт не слишком сильной яркости, цветового охвата в 90 процентов он может применяться и для повседневной работы, но требует калибровки. К тому же на нём открываются сразу несколько окон одновременно в разных частях экрана и есть саундбар.

В дизайне монитора Фила привлекла матовая поверхность и в целом внешний вид устройства. Джойстик для управление у монитора находится в нижней части экрана, оно довольно удобное и логичное (правда, русский шрифт подобран сам по себе не очень красивый, добавляет Фил). Из любопытных настроек - подсвечивание тёмных зон (для лучшего видения противника в игре), выведение счётчика fps на экран во время игры, возможность установить прицел в центре экрана. Ещё здесь есть функция защиты зрения.

Также специалист предупредил, что для хорошей работы игр с таким монитором необходимо, чтобы была мощная видеокарта.