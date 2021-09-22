Названы главные достоинства нового огромного монитора Huawei MateView GT

Названы главные достоинства нового огромного монитора Huawei MateView GTОн обеспечивает эффект практически полного погружения в игру
Ведущий "Честного блога" Фил Беликов поделился основными плюсами монитора Huawei c 34-дюймовым экраном. Это устройство может стать отличным дополнением к игровому ПК.
В целом, по словам эксперта, соотношение цены и качества у этого монитора очень хорошее. Стоит он примерно 42 тысячи рублей. Но при этом модель считается игровой, поэтому здесь 165 герц - частота обновления экрана и 34 дюйма - диагональ, есть поддержка HDR. Более того, подобные технологии позволяют максимально погрузиться в игру и даже потерять связь с реальностью (эффект похож на тот, что возникает от VR-очков). На этом мониторе отлично запускаются Call of Duty, Cyberpunk 2077. Но во время игры он довольно сильно нагревается.
За счёт не слишком сильной яркости, цветового охвата в 90 процентов он может применяться и для повседневной работы, но требует калибровки. К тому же на нём открываются сразу несколько окон одновременно в разных частях экрана и есть саундбар.
В дизайне монитора Фила привлекла матовая поверхность и в целом внешний вид устройства. Джойстик для управление у монитора находится в нижней части экрана, оно довольно удобное и логичное (правда, русский шрифт подобран сам по себе не очень красивый, добавляет Фил). Из любопытных настроек - подсвечивание тёмных зон (для лучшего видения противника в игре), выведение счётчика fps на экран во время игры, возможность установить прицел в центре экрана. Ещё здесь есть функция защиты зрения.
Также специалист предупредил, что для хорошей работы игр с таким монитором необходимо, чтобы была мощная видеокарта.