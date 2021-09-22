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Названы главные достоинства нового огромного монитора Huawei MateView GT

Он обеспечивает эффект практически полного погружения в игру
На YouTube-канале "Честный блог" вышел обзор нового мощного игрового монитора компании Huawei.
Названы главные достоинства нового огромного монитора Huawei MateView GT

Ведущий "Честного блога" Фил Беликов поделился основными плюсами монитора Huawei c 34-дюймовым экраном. Это устройство может стать отличным дополнением к игровому ПК.

В целом, по словам эксперта, соотношение цены и качества у этого монитора очень хорошее. Стоит он примерно 42 тысячи рублей. Но при этом модель считается игровой, поэтому здесь 165 герц - частота обновления экрана и 34 дюйма - диагональ, есть поддержка HDR. Более того, подобные технологии позволяют максимально погрузиться в игру и даже потерять связь с реальностью (эффект похож на тот, что возникает от VR-очков). На этом мониторе отлично запускаются Call of Duty, Cyberpunk 2077. Но во время игры он довольно сильно нагревается.

Названы главные достоинства нового огромного монитора Huawei MateView GT

За счёт не слишком сильной яркости, цветового охвата в 90 процентов он может применяться и для повседневной работы, но требует калибровки. К тому же на нём открываются сразу несколько окон одновременно в разных частях экрана и есть саундбар.

В дизайне монитора Фила привлекла матовая поверхность и в целом внешний вид устройства. Джойстик для управление у монитора находится в нижней части экрана, оно довольно удобное и логичное (правда, русский шрифт подобран сам по себе не очень красивый, добавляет Фил). Из любопытных настроек - подсвечивание тёмных зон (для лучшего видения противника в игре), выведение счётчика fps на экран во время игры, возможность установить прицел в центре экрана. Ещё здесь есть функция защиты зрения.

Также специалист предупредил, что для хорошей работы игр с таким монитором необходимо, чтобы была мощная видеокарта.