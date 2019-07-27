Названы главные характеристики и уровень производительности первых видеокарт Intel

В коде драйверов нашли упоминания о четырёх дискретных видеокартах, построенных на двенадцатом поколении архитектуры Intel (Gen12) или Intel Xe. Один ускоритель обозначили как DG1, а три других, как DG2.

DG1 идёт с пометкой LP, которую можно расшифровать как Low Profile или Low Power. Это значит, что данная видеокарта будет энергоэффективной, но не очень производительной. Ещё одна пометка DEV указывает на решение для разработчиков.

Соответственно, у GPU DG2 указана аббревиатура HP, то есть High Power или High Performance. Также у видеокарт есть пометки 128, 256 и 512, что может означать количество активных исполнительных блоков. Учитывая, что в нынешней версии Gen12 на каждый исполнительный блок приходится по восемь шейдеров, ускорители DG2 могли бы иметь 1024, 2048 и 4096 шейдеров.

Стоит вспомнить, что Intel в 2020 году обещала выпустить процессоры Tiger Lake с встроенной графикой на архитектуре Intel Xe, которая будет вдвое производительнее по сравнению с графикой 11-го поколения в Ice Lake.

У Ice Lake производительность оценивалась в 1 Тфлопс. Значит, Tiger Lake будут выдавать 2 Тфлопс. А исполнительных блоков у встроенной графики в этих чипах 96. Можно подсчитать и предположить, что у видеокарты с 512 блоками производительность будет примерно 10,6 Тфлопс.