Названы главные недостатки Intel Alder Lake после месяца использования

Как в целом отмечает автор, новый процессор оказался хорошим только наполовину. А минусов оказалось у него немало.

Прежде всего, Е-ядра процессора мешали разгону P-ядер, включению AVX512 инструкций. Спустя месяц и неделю добавились другие проблемы.

Когда пришла материнская плата, необходимо было установить процессор на фирменное охлаждение от Corsair. Память же пользователь решил приобрести в самом конце, к тому же цены на неё всё сильнее росли.