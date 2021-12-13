Названы главные недостатки Intel Alder Lake после месяца использования

Названы главные недостатки Intel Alder Lake после месяца использованияИми поделился пользователь Overclockers
Как в целом отмечает автор, новый процессор оказался хорошим только наполовину. А минусов оказалось у него немало.
Прежде всего, Е-ядра процессора мешали разгону P-ядер, включению AVX512 инструкций. Спустя месяц и неделю добавились другие проблемы.
Когда пришла материнская плата, необходимо было установить процессор на фирменное охлаждение от Corsair. Память же пользователь решил приобрести в самом конце, к тому же цены на неё всё сильнее росли.
При установке выяснилось, что материал LGA1700 сокета - не очень твёрдый, а прижимная задняя пластина - мягкая. То есть в итоге основание системы охлаждения прижималось к крышке процессора неплотно. Может показаться, что 1-2 мм - это не так существенно, однако температура при этом повышалась на 7-8 градусов.
Решение в данной ситуации - приобрести оперативную память DDR5, а также цельнометаллическую прижимную пластину. Но автор решил в итоге от этого всего отказаться.