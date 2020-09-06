Названы компоненты идеального для Cyberpunk 2077 и других игр 2020 года компьютера

Автор материала рассказал, что все комплектующие он приобрёл в магазине «Ситилинк».

Среди процессоров автор выбрал AMD Ryzen 5 3600 OEM за 15 490 рублей. Он утверждает, что этой платформы хватит ещё на несколько лет комфортного гейминга. К процессору автор купил материнскую плату Asus TUF B450-Pro Gaming за 9890 рублей. С ней в будущем можно будет проапгрейдиться и до Ryzen 4000.

Кулер автор приобрёл отдельно. Это DeepCool GAMMAXX 400 EX за 2499 рублей. Также были куплены две планки оперативной памяти CRUCIAL Ballistix BL2K8G32C16U4B DDR4 на 8 ГБ частотой 3200 МГц. Они стоили 6290 рублей.