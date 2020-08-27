Названы космические помехи для работы квантовых компьютеров

Работу учёных опубликовали в авторитетном научном журнале Nature. Кратко о ней пишет ТАСС. Как оказалось, космические лучи и другие источники ионизирующего излучения могут сильно мешать работе сверхпроводящих кубитов (наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере).

Учёные говорят, что квантовые компьютеры на базе сверхпроводников будут бесполезными, если их не защитить от действия радиации. Проблема в том, что ионизирующее излучение разбивает пары электронов, отвечающих за перенос тока в сверхпроводниках. Из-за их распадов разрушается квантовое состояние кубита.

Специалисты проверили воздействие космических лучей на квантовые компьютеры, создав аналог первых в лаборатории. Опыт доказал гипотезу учёных. Также они попробовали защитить кубиты свинцом. Эта защита продлила жизнь кубиту примерно на 18%, но не остановила всю радиацию и космические лучи.