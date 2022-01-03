Названы крупнейшие производители компьютерных и смартфонных комплектующих в мире

В целом, поставки комплектующих крупнейшими компаниями из списка вырастут в 2021 году на 26% по сравнению с 2020 годом. Наибольший прирост ожидается у AMD.

Хорошие показатели Samsung связаны с возрождением рынка памяти и относительно стабильными результатами продаж Intel. Рынок памяти NAND в 2021 году продемонстрирует уверенный рост.