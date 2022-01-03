Названы крупнейшие производители компьютерных и смартфонных комплектующих в мире

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Названы крупнейшие производители компьютерных и смартфонных комплектующих в миреЛидер сменился
Аналитики поделились итогами 2021 года на рынке полупроводников. Оказалось, что там сменился лидер.
Аналитики ожидают, что общий объём продаж полупроводников в 2021 году составит $83 млрд. Samsung обойдёт Intel в топе из 17 компаний. Продажи южнокорейской компании преодолеют отметку в $10 млрд. В топе также есть Qualcomm, NVIDIA, Broadcom, MediaTek, AMD, Apple и TSMC.
В целом, поставки комплектующих крупнейшими компаниями из списка вырастут в 2021 году на 26% по сравнению с 2020 годом. Наибольший прирост ожидается у AMD.
Хорошие показатели Samsung связаны с возрождением рынка памяти и относительно стабильными результатами продаж Intel. Рынок памяти NAND в 2021 году продемонстрирует уверенный рост.
Источник: EETimes