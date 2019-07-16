Названы лучшие антивирусы для компьютеров

Эксперты испытали 35 антивирусов 19 разных производителей, их бесплатные и платные версии. 25 программ предназначались для Windows, 10 — для macOS. Все антивирусы оценивали по 365 показателям, характеризующим способность программ защищать компьютер от вредоносов, удобство их использования и потребление ресурсов.

Сообщается, что эксперты использовали для тестов самые свежие версии вредоносных программ: вирусов, червей и троянов. Испытания длились около года. Также исследователи оценили интерфейс антивирусов: удобен ли он для пользователя, каков уровень персонализации настроек. Тесты проводились как на мощных компьютерах, так и на слабых.

Пятёрка лучших антивирусов для Windows выглядит так:

Bitdefender Internet Security; ESET Internet Security; Bitdefender Antivirus Free Edition; Norton Security Deluxe; Avast Free Antivirus.

Для macOS: