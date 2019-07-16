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Компьютеры
Сегодня 13:18

Названы лучшие антивирусы для компьютеров

Для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing - ICRT) провело тесты и составило рейтинг лучших антивирусных программ для Windows и macOS.

Эксперты испытали 35 антивирусов 19 разных производителей, их бесплатные и платные версии. 25 программ предназначались для Windows, 10 — для macOS. Все антивирусы оценивали по 365 показателям, характеризующим способность программ защищать компьютер от вредоносов, удобство их использования и потребление ресурсов.

Сообщается, что эксперты использовали для тестов самые свежие версии вредоносных программ: вирусов, червей и троянов. Испытания длились около года. Также исследователи оценили интерфейс антивирусов: удобен ли он для пользователя, каков уровень персонализации настроек. Тесты проводились как на мощных компьютерах, так и на слабых.

Пятёрка лучших антивирусов для Windows выглядит так:

  1. Bitdefender Internet Security;
  2. ESET Internet Security;
  3. Bitdefender Antivirus Free Edition;
  4. Norton Security Deluxe;
  5. Avast Free Antivirus.

Для macOS:

  1. ESET Cyber Security Pro;
  2. Kaspersky Internet Security;
  3. Bitdefender Antivirus for Mac;
  4. G Data Antivirus for Mac;
  5. Norton Security Deluxe.
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