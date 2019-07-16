Названы лучшие антивирусы для компьютеров

Эксперты испытали 35 антивирусов 19 разных производителей, их бесплатные и платные версии. 25 программ предназначались для Windows, 10 — для macOS. Все антивирусы оценивали по 365 показателям, характеризующим способность программ защищать компьютер от вредоносов, удобство их использования и потребление ресурсов.
Сообщается, что эксперты использовали для тестов самые свежие версии вредоносных программ: вирусов, червей и троянов. Испытания длились около года. Также исследователи оценили интерфейс антивирусов: удобен ли он для пользователя, каков уровень персонализации настроек. Тесты проводились как на мощных компьютерах, так и на слабых.
Пятёрка лучших антивирусов для Windows выглядит так:
- Bitdefender Internet Security;
- ESET Internet Security;
- Bitdefender Antivirus Free Edition;
- Norton Security Deluxe;
- Avast Free Antivirus.
Для macOS:
- ESET Cyber Security Pro;
- Kaspersky Internet Security;
- Bitdefender Antivirus for Mac;
- G Data Antivirus for Mac;
- Norton Security Deluxe.