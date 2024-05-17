Названы лучшие б/у видеокарты в бюджете от 5 до 30 тыс. руб. на май 2024 г.Берите любую из них
5−7 тысяч рублей
В этом ценовом диапазоне есть лишь две адекватные видеокарты. Это RX 580 8 ГБ и GTX 1060 6 ГБ.
7−10 тысяч рублей
Лучшая модель за эти деньги — RX 5500XT 8 ГБ. От Nvidia присмотритесь к видеокарте GTX 1650 Super (но у неё только 4 ГБ видеопамяти), GTX 1660, GTX 1070 8 ГБ (но это рискованный вариант, так как модель старая).
10−15 тысяч рублей
Среди лучших вариантов здесь — GTX 1660 Super и 1660 Ti. Довольно редко, но в некоторых городах бывают за эту сумму RTX 2060 и 2060 Super.
Также вы можете взять от AMD RX 5600 XT, RX 5700 XT, RX 6600. Брать на свой страх и риск также можно GTX 1080 или 1080 Ti, которые обладают более высокой производительностью, чем предыдущие. Однако они довольно старые.
15−20 тысяч рублей
Вы с лёгкостью за эти деньги найдёте RTX 2060 или 2060 Super. Редко, но можно отыскать за такую сумму RTX 2070 или даже 2070 Super.
От «красных» присмотритесь к таким моделям, как RX 6600 и 6600 XT. Однако покупать их нужно обязательно в полной комплектации, то есть с коробкой и чеком из магазина.
20−25 тысяч рублей
В этом ценовом сегменте можно купить RTX 3060 или 3060 Ti. С ними вы получите отличную производительность в Full HD и Quad HD. Огромной редкостью будут б/ушные RTX 2080 или 2080 Super.
Из моделей AMD смотрите RX 6650 XT или RX 6700 XT. Редко также встречаются за эту цену RX 7600, но постарайтесь найти запакованные варианты, с чеком и в полной комплектации.
25−30 тысяч рублей
От «зелёных» по этой цене вы можете взять RTX 3060 или 2080 Super, иногда можно найти RTX 3070. Также перед покупкой б/ушных моделей узнайте, есть ли в вашем городе в продаже RTX 4060, купленные в Мегамаркете.
От «красных» присмотритесь к RX 6700 XT, 6750 XT, 7600. Если у вас 25−27 тысяч рублей, то первым делом поищите нераспакованную RX 7600.