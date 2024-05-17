Названы лучшие б/у видеокарты в бюджете от 5 до 30 тыс. руб. на май 2024 г.

5−7 тысяч рублей

В этом ценовом диапазоне есть лишь две адекватные видеокарты. Это RX 580 8 ГБ и GTX 1060 6 ГБ.

7−10 тысяч рублей

Лучшая модель за эти деньги — RX 5500XT 8 ГБ. От Nvidia присмотритесь к видеокарте GTX 1650 Super (но у неё только 4 ГБ видеопамяти), GTX 1660, GTX 1070 8 ГБ (но это рискованный вариант, так как модель старая).

10−15 тысяч рублей

Среди лучших вариантов здесь — GTX 1660 Super и 1660 Ti. Довольно редко, но в некоторых городах бывают за эту сумму RTX 2060 и 2060 Super.

Также вы можете взять от AMD RX 5600 XT, RX 5700 XT, RX 6600. Брать на свой страх и риск также можно GTX 1080 или 1080 Ti, которые обладают более высокой производительностью, чем предыдущие. Однако они довольно старые.