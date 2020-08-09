Названы лучшие бюджетные матплаты для процессоров AMD Ryzen

На третье место автор подборки поместил плату GIGABYTE B450M S2H. Это модель форм-фактора Micro-ATX. У неё есть один разъём M.2 с поддержкой NVMe, два слота оперативной памяти для планок объёмом до 32 ГБ DDR4, функционирующих на частотах 2133 МГц. Эту матплату назвали идеальной для любого шестиядерного процессора, в том числе Ryzen 5 3600. Стоит она около пяти тысяч рублей.

На втором месте стоит плата MSI B450M PRO-VDH MAX. Она может выдержать разгон шестиядерного процессора, в отличие от предыдущей модели, и даже восьмиядерного в стоке. Матплата предлагает четыре слота для оперативной памяти DDR4 с объёмом до 64 ГБ, работающей на частотах 1866 Мгц. Форм-фактор тот же, разъём M.2 тоже один. Оценивается примерно в 6,5 тысячи рублей.

Лидером рейтинга стала материнская плата MSI B450 MORTAR Max. Она уже имеет красивую подсветку, может обеспечивать стабильную работу и разгон восьмиядерных процессоров. Есть два разъёма M.2 NVMe и поддержка технологии CrossFire X. Стоит плата примерно семь тысяч рублей.