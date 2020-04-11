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Названы лучшие для покупки подержанные видеокарты
Оптимальный выбор
Названы лучшие для покупки подержанные видеокарты. Эксперты назвали оптимальный вариант, выбор для продвинутых геймеров и долговременное вложение.
Эксперты ресурса Тechspot протестировали десятки моделей видеокарт. Между тем, надо понимать, что тестовый стенд у них был довольно мощным, и на домашнем компьютере указанные модели могут быть не такими быстрыми. Тем не менее, разницу между видеокартами эксперты передали.
В составлении финального рейтинга специалисты отталкивались от того, насколько каждая модель актуальна и насколько доступна при этом. В итоге эксперты посоветовали следующие модели:
- Radeon RX 570 — оптимальный вариант;
- GeForce GTX 1060 (6 ГБ) — альтернативный выбор;
- GeForce GTX 1070 или Vega 56 — выбор для продвинутых геймеров;
- GeForce GTX 1080 Ti — долговременное вложение.