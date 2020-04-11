Названы лучшие для покупки подержанные видеокарты

Эксперты ресурса Тechspot протестировали десятки моделей видеокарт. Между тем, надо понимать, что тестовый стенд у них был довольно мощным, и на домашнем компьютере указанные модели могут быть не такими быстрыми. Тем не менее, разницу между видеокартами эксперты передали.

В составлении финального рейтинга специалисты отталкивались от того, насколько каждая модель актуальна и насколько доступна при этом. В итоге эксперты посоветовали следующие модели: