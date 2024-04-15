Названы лучшие и худшие матплаты AMD B650

В тестировании участвовали такие модели материнских плат, как MSI Pro B650M-P, MSI Pro B650M-B, Asrock B650M Pro RS, Asrock B650M PG Lightning, Asrock B650M-H/M.2+, Gigabyte B650M Gaming Wi-Fi, Gigabyte B650M C V2, Gigabyte B650M K, Gigabyte B650M D3HP, Gigabyte B650 Aorus Elite AX и пр. Сборка включала в себя, помимо матплаты, корпус Mid Tower, процессор AMD Ryzen 9 7950X.

Лучшей матплатой по соотношению качества и цены можно назвать Asrock B650M-HDV/M.2. При стресс-тесте тактовая частота у неё превышала 5,1 МГц при нагрузке в 200 Вт. Другими словами, это эталон для бюджетных плат B650M.

Вместе с тем новые модели MSI Pro B650M-P, MSI Pro B650M-B провалили температурный тест. Обе матплаты работали при температуре выше 90 градусов и были ограничены мощностью всего 90 Вт (MSI Pro B650M-B) и 135 Вт (MSI Pro B650M-P). В сравнению с MSI Pro B650M-P они были медленнее на 20% и 10% соответственно.