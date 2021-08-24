Названы лучшие игровые клавиатуры 2021 года

Названы лучшие игровые клавиатуры 2021 годаИз них можно выбрать устройство на любой вкус
Хумза Аамир выделил лучшие клавиатуры по 7 параметрам.
Итак, лидерами из проводных устройств класса люкс стали Corsair K100 RGB и SteelSeries Apex Pro. Последний при этом автор предложил в качестве альтернативы. А K100 RGB отличается быстрым откликом, подсветкой, USB-разъёмом, подставкой для запястий.
У SteelSeries Apex Pro практически все функции аналогичны более дорогой версии (кроме оптических переключателей и выделенных макроклавиш). При этом с этой клавиатурой можно перейти на TenKeyLess.
Из беспроводных дорогих моделей две первые строчки занимают Razer BlackWidow V3 Pro и Logitech G915 Lightspeed. В первой модели нет сквозной передачи USB, отсутствуют специально выделенные макроклавиши. Не радует и время работы - всего около 25 часов. Хотя в остальном всё хорошо: есть подставка для запястий, специальные элементы управления мультимедиа, можно подключить Razer Hyperspeed.
У Logitech G915 Lightspeed подсветка не такая яркая, поэтому эту клавиатуру можно использовать и для работы. Также здесь есть макроклавиши, а время работы - до 30 часов. Но вот подставки для запястий здесь нет.
Из бюджетных проводных лучше всего потратиться, по мнению специалиста, на Redragon K552 RGB KUMARA или на HyperX Alloy Core RGB. Первая будет радовать компактностью, RGB-подсветкой, механическими переключателями, влагозащитой. А вот специальной подставки здесь не предусмотрено.
HyperX Alloy Core RGB по функциональности примерно такая же, как предыдущая модель. Ещё здесь установлены клавиши для управления мультимедиа, регулировки яркости и пр. К тому же есть вариант приобрести версию Alloy Core RGB с подставкой.
Среди недорогих беспроводных устройств выделяются Corsair K63 Wireless и Logitech G613 Wireless. В первую встроены довольно тихие клавиши с синей подсветкой. Есть специальные клавиши для дополнительных функций. Через Bluetooth можно подключить к клавиатуре несколько устройств, а без подсветки она может работать до 75 часов. С максимальной яркостью свечения - до 25 часов. Также в комплекте есть съёмная подставка.
Logitech G613 Wireless привлекает доступной ценой и большим количеством функций. При этом у неё совсем нет подсветки.
Наиболее качественная полноразмерная клавиатура - Roccat Vulcan 121 AIMO. Это проводное устройство хорошо всем, кроме отсутствия полноценных макроклавиш, USB-переходника. Ещё из минусов автор называет ограниченные функции специальных клавиш, а также неудобную подставку для запястий.
Самый маленький и дорогой продукт - Razer Huntsman Mini. Для настройки этой клавиатуры используется приложение Synapse. При этом нужно будет потратиться ещё и на подставку. Но в остальном - и внешний вид, и функциональность - здесь всё отлично.
По соотношению цены и качества побеждает Corsair K55 RGB Pro. Эта проводная клавиатура подойдёт любителям игр, для которых не принципиально наличие RGB-подсветки и механических переключателей. Вместе с тем устройство обладает множеством полезных функций. Настраивать работу клавиатуры можно через iCue.