Названы лучшие игровые мониторы 2020 года

Эксперты обратились к сегменту мониторов с высокими разрешением и частотой обновления экрана. Они использовали RTX 3080 в качестве эталонного образца видеокарты в пару к мониторам.

В итоге авторы составили список лучших моделей с учётом того, что они идеально подойдут для новейших видеокарт и предоставят некоторый запас для будущих обновлений.

Лучшей в сегменте мониторов с разрешением 1440p и частотой обновления 240 Гц стала модель Samsung Odyssey G7 32" Curved. Лучшим в плане соотношения цены и качества среди 1440p мониторов оказался LG 27GL850 27" Ultragear Nano IPS.

Лучшим для игр в 4K признали LG OLED CX 48". Если же рассуждать с точки зрения выгоды, то стоит присмотреться к LG UltraGear 27GN950 27". Лучшим ультрашироким монитором стал LG UltraGear 34GN850 34" Curved.

Ну, а лучшим вариантом для поклонников киберспортивных игр в 1080p оказался Asus ROG Swift PG259QN 24.5".