Названы лучшие игровые видеокарты среднего класса по соотношению цена/качество

В обзоре Overclockers.ru оценили пять видеокарт стоимостью до 40 тысяч рублей. Причём для тестов использовались два стенда: один на процессоре Core i7-8700K, а второй — на Ryzen 7 3700Х.

Видеокарты проверили в разных играх: Assassin's Creed Origins, Borderlands 3, Gears 5, Total War: Three Kingdoms и других. Тесты в восьми играх показали, что по производительности первое место разделили видеокарты GeForce RTX 2070 и Radeon RX 5700 ХТ, на втором месте оказалась GeForce RTX 2060, а на третьем — Radeon RX 5700.

А вот что касается соотношения цена/производительность, то лидерами стали Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 ХТ.