Названы лучшие компьютерные процессоры стоимостью до 10 тысяч рублей

Процессоры тестировали в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440 пикселей. В тесте участвовали модели:

Pentium G6600;

Pentium G6500;

Pentium G6400;

Pentium G5420;

Ryzen 3 2200G;

Athlon 240GE;

Athlon 220GE;

Athlon 200GE.

Их проверяли в играх: Assassin's Creed Valhalla, Breathedge, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Kingdom Come Deliverance, The Medium, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood.

Диаграмма среднегеометрической производительности процессоров в играх показала, что лидером была модель Ryzen 3 2200G. За ней на втором месте с отставанием 16-17% располагается Pentium G6600. Стоит отметить, что в современных играх, в том числе в Cyberpunk 2077, Ryzen 3 2200G всё же показал посредственные результаты.