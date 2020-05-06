Названы лучшие конфигурации игровых компьютеров без переплаты

Обзор провёл редактор сайта 3DNews Сергей Плотников. При оценке комплектующих использовались цены в магазинах Москвы.

Автор материала начал со «стартовой сборки». Это компьютер, мощности которого хватит, чтобы играть во все ААА-игры в разрешении Full HD в основном на высоких настройках графики (но не всегда). Итак в этой категории самый выгодный компьютер потребует процессор Ryzen 5 1600 либо Intel Core i3-9100F при видеокарте Radeon RX 570 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Полная конфигурация системного блока в таком случае обойдётся в 39-42 тысячи рублей.

«Базовая сборка», достаточная для игр в современные тайтлы ближайшие пару лет в разрешении Full HD на высоких и максимальных настройках графики, выглядит так: процессор Ryzen 5 3500X или Intel Core i5-9400F, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ или Radeon RX 5500 XT 8 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти. Полностью такой компьютер будет стоить 53,5-54,5 тысячи рублей.

«Оптимальная сборка» для запуска большинства игр на высоких и максимальных настройках графики в разрешении WQHD будет состоять из: процессора AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5-9400F, видеокарты Radeon RX 5700 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Потратить придётся 76-77 тысяч рублей.

«Продвинутая сборка» для запуска игр на максимальных настройках графики в разрешении WQHD и на высоких — в Ultra HD: процессор Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700F, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Оценён такой компьютер целиком в 107,5-111,5 тысячи рублей.

И наконец «максимальная сборка» для современных игр в разрешении Ultra HD с максимальными настройками качества графики, а также для создания контента на профессиональном уровне. Она включает в себя топовые процессоры Ryzen 9 3900 или Intel Core i9-9900KF, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти. Влетит такая рабочая станция в копеечку: 226,5-231,5 тысячи рублей.

Ещё раз уточним, что в новостной заметке мы привели лишь наиболее важные комплектующие компьютера, а цена указана за системный блок в сборе (включая корпус и вентиляторы). С особенностями конфигураций в деталях и обоснованием выбора комплектующих вы можете ознакомиться в оригинальном материале.