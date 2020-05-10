Названы лучшие корпуса для настольных компьютеров

Авторы материала определили несколько категорий и выбрали для каждой лучшие решения, которые есть на рынке. В рейтинге есть в принципе самый лучший корпус, наиболее подходящий корпус для энтузиастов, лучший корпус для матплат формата Mini-ITX, лучший для матплат Micro-ITX, а также самый хороший вариант стоимостью ниже $100.

В первой категории лидером стал Phanteks P600S Eclipse. В России его можно купить примерно за 13 тысяч рублей.

Среди наиболее подходящих корпусов для энтузиастов победил Cooler Master Cosmos C700M. С ним удобно наладить подходящее охлаждение. Однако корпус очень дорогой — до 40 тысяч рублей в России.

Для Mini-ITX плат советуют Lian Li TU150 Mini ITX. В США его предлагают примерно за $110. Для Micro-ITX — NZXT H400i. Такой в России можно найти за 10 тысяч рублей.

И наконец самый хороший бюджетный вариант — это Lian Li LanCool II. Если в России его найти будет сложно, то можно присмотреться также к Fractal Design Meshify-C за 8-9 тысяч рублей.