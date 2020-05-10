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Компьютеры
Сегодня 18:14

Названы лучшие корпуса для настольных компьютеров

От бюджетных до моделей для оверклокинга
Эксперты зарубежного ресурса TechSpot опубликовали новые рекомендации для всех, кто хочет собрать ПК. Названы лучшие корпуса для настольных компьютеров.

Авторы материала определили несколько категорий и выбрали для каждой лучшие решения, которые есть на рынке. В рейтинге есть в принципе самый лучший корпус, наиболее подходящий корпус для энтузиастов, лучший корпус для матплат формата Mini-ITX, лучший для матплат Micro-ITX, а также самый хороший вариант стоимостью ниже $100.

В первой категории лидером стал Phanteks P600S Eclipse. В России его можно купить примерно за 13 тысяч рублей.

Среди наиболее подходящих корпусов для энтузиастов победил Cooler Master Cosmos C700M. С ним удобно наладить подходящее охлаждение. Однако корпус очень дорогой — до 40 тысяч рублей в России.

Для Mini-ITX плат советуют Lian Li TU150 Mini ITX. В США его предлагают примерно за $110. Для Micro-ITX — NZXT H400i. Такой в России можно найти за 10 тысяч рублей.

И наконец самый хороший бюджетный вариант — это Lian Li LanCool II. Если в России его найти будет сложно, то можно присмотреться также к Fractal Design Meshify-C за 8-9 тысяч рублей.

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