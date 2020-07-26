Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы

Все процессоры Core i3 десятого поколения — четырёхъядерные и восьмипоточные. Core i5 десятого поколения шестиядерные и 12-поточные; Core i7 — восьмиядерные и 16-поточные, а Core i9 — десятиядерные и 20-поточные. В обзоре авторы материала на TechSpot сосредоточились на 125-Вт вариантах процессоров.

Протестировав модели в различных рабочих сценариях и в играх, эксперты пришли к таким выводам: