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Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы
Кому подойдёт Core i3?
Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы. Core i3, Core i5, Core i7 и Core i9 — какие из них наиболее хорошо подходят для конкретных задач?
Все процессоры Core i3 десятого поколения — четырёхъядерные и восьмипоточные. Core i5 десятого поколения шестиядерные и 12-поточные; Core i7 — восьмиядерные и 16-поточные, а Core i9 — десятиядерные и 20-поточные. В обзоре авторы материала на TechSpot сосредоточились на 125-Вт вариантах процессоров.
Протестировав модели в различных рабочих сценариях и в играх, эксперты пришли к таким выводам:
- Core i3-10100 подойдёт для бюджетного игрового ПК или для простого домашнего. Более старшие модели показывают себя лучше в играх, причём между собой у них результат не слишком разнится;
- Core i5-10400 может оказаться более выгодным вложением при тех же сценариях, а лишённый встроенный графики Core i5-10400F в сочетании с видеокартой может быть ещё лучше. Что касается Core i5-10500 и 10600, то они слишком дорого стоят;
- Core i7-10700K тоже переоценён;
- Core i9-10900K — настоящий монстр, но тоже имеет завышенную цену. Судя по тестам, подойдёт для работы с графикой и видео в профессиональных приложениях.