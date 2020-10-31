Названы лучшие мониторы на российском рынке в 2020 году

Автор не стал приводить в материале 29-дюймовые WFHD и 30-32-дюймовые Full HD мониторы, поскольку в этих сегментах почти ничего не меняется, и новинок нет.

Эксперт начал с диагонали 23,5-25 дюймов. В стандарте Full HD (1920 × 1080) с iPS-панелью оптимальным выбором стала модель Iiyama ProLite XUB2493HSU-B1 (средняя цена 11 500 рублей). Если говорить о матрице VA, то здесь лучший выбор Samsung C24F396FHI за 9000 рублей. Для геймеров в указанном стандарте автор посоветовал LG 24GL650 с TN-матрицей, AOC C24G1 с VA и ASUS TUF Gaming VG249Q с IPS.

Далее мы перечислим мониторы с той же диагональю списком согласно заданной логике:

Стандарт WUXGA (1920 × 1200):

IPS-матрица — BenQ BL2581T (оптимальный выбор);

Стандарт WQHD (2560 × 1440):

IPS-матрица — Dell P2421D (оптимальный выбор);

TN+Film-панель — Dell S2417DG (для геймеров);

Стандарт UHD|4K (3840 × 2160):

IPS-матрица — LG 24UD58 (оптимальный выбор);

Диагональ 27-29 дюймов:

Стандарт Full HD (1920 × 1080):

IPS-матрица — BenQ BL2780 и BenQ GW2780 (оптимальный выбор);

*VA-матрица — Samsung C27F396FHI (оптимальный выбор);

TN+Film-панель — AOC G2790PX (для геймеров);

*VA-матрица — Dell S2721HGF (для геймеров);

IPS-матрица — LG 27GL650F (для геймеров);

Стандарт UWFHD (2560 × 1080):

IPS-матрица — LG 29UM69G (для геймеров);

Стандарт WQHD (2560 × 1440):

PS-матрица — Iiyama ProLite XUB2792QSU-1 (оптимальный выбор);

TN+Film-панель — HP 27xq (для геймеров);

*VA-матрица — Samsung C27HG70QQI (для геймеров);

IPS-матрица — LG 27GL850 (для геймеров);

4.Стандарт UHD|4K (3840 × 2160):

IPS-матрица — LG 27UL650W (оптимальный выбор);

IPS-матрица — Acer Predator XB273KSbmiprzx (для геймеров).

Диагональ 30-32 дюйма:

Стандарт WQHD (2560 × 1440):

IPS-матрица — Iiyama ProLite XB3270QS (оптимальный выбор);

Стандарт WQHD (2560 × 1440):

*VA-матрица — BenQ PD3200Q (оптимальный выбор);

*VA-матрица — LG 32GK650F (для геймеров);

Стандарт UHD|4K (3840 × 2160):

IPS-матрица — BenQ PD3200U (оптимальный выбор);

*VA-матрица — Samsung U32J590UQI (оптимальный выбор);

Стандарт UHD+|6K (6016 × 3384):

IPS-матрица для Mac — Apple Pro Display XDR. (оптимальный выбор).

Диагональ 34-38 дюймов:

Стандарт UWQHD (3440 × 1440):

IPS-матрица — Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 (оптимальный выбор);

*VA-матрица — Samsung S34J550WQI (оптимальный выбор);

IPS-матрица — LG 34GN850 (для геймеров);

*VA-матрица — C34J791WTI (для геймеров);

Стандарт UWQHD+ (3840 × 1600):

IPS-матрица — LG 38WN75C-B (оптимальный выбор);

IPS-матрица — LG 38GN950 (для геймеров);

Стандарт WUHD (5120 × 2160):

IPS-матрица — LG 34WK95U (оптимальный выбор).

Диагональ 40-65 дюймов:

Стандарт DFHD (3840 × 1080):

*VA-матрица — Samsung C49HG90DMI (для геймеров);

Стандарт DWUXGA (3840 × 1200):

*VA-матрица — Philips 439P9H/00 (для геймеров);

Стандарт UHD|4K (3840 × 2160):

IPS-матрица — Philips BDM4350UC (оптимальный выбор);

*VA-матрица — ASUS ROG Swift PG43UQ. (для геймеров);

Стандарт DWQHD (5120 × 1440):

IPS-матрица — Dell U4919DW (оптимальный выбор);

*VA-матрица — Philips 498P9 (оптимальный выбор);

*VA-матрица — Samsung Odyssey G9 (LC49G95TSSIXCI) (для геймеров).

Ознакомиться с материалом целиком можно по этой ссылке (мы намеренно не включали профессиональные мониторы).