Названы лучшие мониторы на российском рынке в 2020 году
Автор не стал приводить в материале 29-дюймовые WFHD и 30-32-дюймовые Full HD мониторы, поскольку в этих сегментах почти ничего не меняется, и новинок нет.
Эксперт начал с диагонали 23,5-25 дюймов. В стандарте Full HD (1920 × 1080) с iPS-панелью оптимальным выбором стала модель Iiyama ProLite XUB2493HSU-B1 (средняя цена 11 500 рублей). Если говорить о матрице VA, то здесь лучший выбор Samsung C24F396FHI за 9000 рублей. Для геймеров в указанном стандарте автор посоветовал LG 24GL650 с TN-матрицей, AOC C24G1 с VA и ASUS TUF Gaming VG249Q с IPS.
Далее мы перечислим мониторы с той же диагональю списком согласно заданной логике:
- Стандарт WUXGA (1920 × 1200):
- IPS-матрица — BenQ BL2581T (оптимальный выбор);
- Стандарт WQHD (2560 × 1440):
- IPS-матрица — Dell P2421D (оптимальный выбор);
- TN+Film-панель — Dell S2417DG (для геймеров);
- Стандарт UHD|4K (3840 × 2160):
- IPS-матрица — LG 24UD58 (оптимальный выбор);
Диагональ 27-29 дюймов:
- Стандарт Full HD (1920 × 1080):
- IPS-матрица — BenQ BL2780 и BenQ GW2780 (оптимальный выбор);
- *VA-матрица — Samsung C27F396FHI (оптимальный выбор);
- TN+Film-панель — AOC G2790PX (для геймеров);
- *VA-матрица — Dell S2721HGF (для геймеров);
- IPS-матрица — LG 27GL650F (для геймеров);
- Стандарт UWFHD (2560 × 1080):
- IPS-матрица — LG 29UM69G (для геймеров);
- Стандарт WQHD (2560 × 1440):
- PS-матрица — Iiyama ProLite XUB2792QSU-1 (оптимальный выбор);
- TN+Film-панель — HP 27xq (для геймеров);
- *VA-матрица — Samsung C27HG70QQI (для геймеров);
- IPS-матрица — LG 27GL850 (для геймеров);
4.Стандарт UHD|4K (3840 × 2160):
- IPS-матрица — LG 27UL650W (оптимальный выбор);
- IPS-матрица — Acer Predator XB273KSbmiprzx (для геймеров).
Диагональ 30-32 дюйма:
- Стандарт WQHD (2560 × 1440):
- IPS-матрица — Iiyama ProLite XB3270QS (оптимальный выбор);
- Стандарт WQHD (2560 × 1440):
- *VA-матрица — BenQ PD3200Q (оптимальный выбор);
- *VA-матрица — LG 32GK650F (для геймеров);
- Стандарт UHD|4K (3840 × 2160):
- IPS-матрица — BenQ PD3200U (оптимальный выбор);
- *VA-матрица — Samsung U32J590UQI (оптимальный выбор);
- Стандарт UHD+|6K (6016 × 3384):
- IPS-матрица для Mac — Apple Pro Display XDR. (оптимальный выбор).
Диагональ 34-38 дюймов:
- Стандарт UWQHD (3440 × 1440):
- IPS-матрица — Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1 (оптимальный выбор);
- *VA-матрица — Samsung S34J550WQI (оптимальный выбор);
- IPS-матрица — LG 34GN850 (для геймеров);
- *VA-матрица — C34J791WTI (для геймеров);
- Стандарт UWQHD+ (3840 × 1600):
- IPS-матрица — LG 38WN75C-B (оптимальный выбор);
- IPS-матрица — LG 38GN950 (для геймеров);
- Стандарт WUHD (5120 × 2160):
- IPS-матрица — LG 34WK95U (оптимальный выбор).
Диагональ 40-65 дюймов:
- Стандарт DFHD (3840 × 1080):
- *VA-матрица — Samsung C49HG90DMI (для геймеров);
- Стандарт DWUXGA (3840 × 1200):
- *VA-матрица — Philips 439P9H/00 (для геймеров);
- Стандарт UHD|4K (3840 × 2160):
- IPS-матрица — Philips BDM4350UC (оптимальный выбор);
- *VA-матрица — ASUS ROG Swift PG43UQ. (для геймеров);
- Стандарт DWQHD (5120 × 1440):
- IPS-матрица — Dell U4919DW (оптимальный выбор);
- *VA-матрица — Philips 498P9 (оптимальный выбор);
- *VA-матрица — Samsung Odyssey G9 (LC49G95TSSIXCI) (для геймеров).
Ознакомиться с материалом целиком можно по этой ссылке (мы намеренно не включали профессиональные мониторы).