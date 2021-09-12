Названы лучшие процессоры для бюджетного игрового компьютера с монитором 1080p

Названы лучшие процессоры для бюджетного игрового компьютера с монитором 1080pВсего были протестированы 8 моделей
Эксперт отметил, что модели Intel Core i5-10400F, Core i3-10325, Core i3-10320, Core i3-9350KF, а также AMD Ryzen 5 3500Х, Ryzen 3 3300X, Ryzen 5 2600X, Ryzen 5 1600 AF прошли тест на производительность в нескольких видеоиграх. Среди них - Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Far Cry 5, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood.
В среднем, как подчёркивает специалист, лучшие результаты во всех игровых проектах показала модель Core i5-10400F. Она обошла Core i3-10325 и Ryzen 5 3500X на 3-5 процентов.
С точки зрения сочетания производительности и стоимости лучшим стал вариант Ryzen 5 3500Х. В тестах он занимал вторые места вместе с Core i3-10325 и Ryzen 3 3300X. А для тех, кто имеет возможность потратить больше денег, автор предлагает рассмотреть процессор Core i5-10400F. В целом он занимал лидирующие позиции во всех играх.