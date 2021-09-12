Названы лучшие процессоры для бюджетного игрового компьютера с монитором 1080p

В среднем, как подчёркивает специалист, лучшие результаты во всех игровых проектах показала модель Core i5-10400F. Она обошла Core i3-10325 и Ryzen 5 3500X на 3-5 процентов.

С точки зрения сочетания производительности и стоимости лучшим стал вариант Ryzen 5 3500Х. В тестах он занимал вторые места вместе с Core i3-10325 и Ryzen 3 3300X. А для тех, кто имеет возможность потратить больше денег, автор предлагает рассмотреть процессор Core i5-10400F. В целом он занимал лидирующие позиции во всех играх.