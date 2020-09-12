Названы лучшие процессоры для игрового компьютера в 2020 году

Автор материала отметил, что с хорошим процессором можно всегда быть уверенным, что видеокарта работает в полную силу. Кроме того, правильно выбранный CPU позволит использовать компьютер не только для игр, но и для работы. Автор PC Gamer составил список из процессоров различной стоимости, чтобы пользователи могли найти для себя наиболее подходящий.

Самым лучшим CPU для игр на данный момент специалист назвал Intel Core i7 10700K. Автор упомянул и флагманский Intel Core i9 10900K в качестве самого быстрого игрового CPU.

Лучшим процессором AMD для гейминга (и всего остального) стал Ryzen 9 3900X. Превосходным выбором по средней цене назвали модель AMD Ryzen 7 3700X. Лучшим бюджетным вариантом среди процессоров Intel оказался Intel Core i5 9400F. Надёжным CPU назвали AMD Ryzen 5 3600, а хорошим недорогим решением для игровых сборок признали AMD Ryzen 5 2600. Самым же подходящим вариантом с интегрированной графикой для ультрабюджетного ПК стал AMD Ryzen 5 3400G.