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Названы лучшие процессоры для рабочего настольного компьютера

Бюджетные достойные модели
Издание 3DNews назвало лучшие процессоры для рабочего настольного компьютера. Автор тестирования рассматривал современные CPU нижнего ценового диапазона.

Для проверки взяли модели AMD Ryzen 3200G, AMD Athlon 3000G, AMD A8-9600, Intel Core i3-9100, Intel Pentium Gold G5400, Intel Celeron G4900.

Сборки с этими процессорами протестировали в офисных приложениях, браузерах, редакторах фото и видео, в рендеринге, архивации и шифровании. Также оценили производительность графики и энергопотребление.

По результатам тестов автор пришёл к выводу, что современные бюджетные процессоры отлично подходят для сборки простых офисных компьютеров. Эти модели, в том числе, обладают качественными графическими ядрами. Если говорить конкретно о вычислительной производительности в офисных задачах, то процессоры Intel зачастую оказываются лучше AMD. Зато модели «красных» сильны интегрированной графикой, поэтому хорошо показывают себя при обработке изображений и видео.

Наиболее хорошее впечатление на автора произвёл процессор AMD Athlon 3000G благодаря своему сочетанию цены и производительности.

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