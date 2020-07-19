Названы лучшие процессоры для рабочего настольного компьютера

Для проверки взяли модели AMD Ryzen 3200G, AMD Athlon 3000G, AMD A8-9600, Intel Core i3-9100, Intel Pentium Gold G5400, Intel Celeron G4900.

Сборки с этими процессорами протестировали в офисных приложениях, браузерах, редакторах фото и видео, в рендеринге, архивации и шифровании. Также оценили производительность графики и энергопотребление.

По результатам тестов автор пришёл к выводу, что современные бюджетные процессоры отлично подходят для сборки простых офисных компьютеров. Эти модели, в том числе, обладают качественными графическими ядрами. Если говорить конкретно о вычислительной производительности в офисных задачах, то процессоры Intel зачастую оказываются лучше AMD. Зато модели «красных» сильны интегрированной графикой, поэтому хорошо показывают себя при обработке изображений и видео.

Наиболее хорошее впечатление на автора произвёл процессор AMD Athlon 3000G благодаря своему сочетанию цены и производительности.