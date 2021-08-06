Названы лучшие программы для снятия скриншотов на Windows

Названы лучшие программы для снятия скриншотов на WindowsОни гораздо удобнее стандартной функции на ПК
Автор материала выделил несколько типов программ. Это программы для снятия скриншотов во время пользования стандартными программами Windows, во время запуска и прохождения компьютерных игр, а также использования браузера.
К первому типу относятся, по мнению эксперта, Lightshot, SuperScreen, Screenshot Creator, SnapaShot и Gadwin PrintScreen. Из них самой простой и понятной автор называет Screenshot Creator. Больше всех параметров представлено в Lightshot (она даже есть в виде аддонов для Google Chrome и Mozilla Firefox) и Gadwin PrintScreen.
Для игр блогер советует использовать специальные игровые мыши. Например, A4TECH Bloody J95s или LOGITECH G102 LIGHTSYNC.
Скриншоты веб-страниц снимут встроенные средства браузеров Opera, Mozilla Firefox или аддоны. Среди последних - FireShot для Mozilla и GoFullPage для Chrome.
В целом автор заключает, что выбор между использованием клавиши Print Screen и дополнительной утилитой стоит за пользователем. Иногда и стандартная функция оказывается полезнее.