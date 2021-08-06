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Названы лучшие программы для снятия скриншотов на Windows

Они гораздо удобнее стандартной функции на ПК
Блогер Overclockers рассказал о самых полезных программах для пользователей Windows. Они помогут без проблем снять скриншот во время работы, например, в программах Microsoft Office, игры или даже интернет-сёрфинга.
Названы лучшие программы для снятия скриншотов на Windows

Автор материала выделил несколько типов программ. Это программы для снятия скриншотов во время пользования стандартными программами Windows, во время запуска и прохождения компьютерных игр, а также использования браузера.

К первому типу относятся, по мнению эксперта, Lightshot, SuperScreen, Screenshot Creator, SnapaShot и Gadwin PrintScreen. Из них самой простой и понятной автор называет Screenshot Creator. Больше всех параметров представлено в Lightshot (она даже есть в виде аддонов для Google Chrome и Mozilla Firefox) и Gadwin PrintScreen.

Названы лучшие программы для снятия скриншотов на Windows

Для игр блогер советует использовать специальные игровые мыши. Например, A4TECH Bloody J95s или LOGITECH G102 LIGHTSYNC.

Скриншоты веб-страниц снимут встроенные средства браузеров Opera, Mozilla Firefox или аддоны. Среди последних - FireShot для Mozilla и GoFullPage для Chrome.

В целом автор заключает, что выбор между использованием клавиши Print Screen и дополнительной утилитой стоит за пользователем. Иногда и стандартная функция оказывается полезнее.