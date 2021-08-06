Названы лучшие программы для снятия скриншотов на Windows

Автор материала выделил несколько типов программ. Это программы для снятия скриншотов во время пользования стандартными программами Windows, во время запуска и прохождения компьютерных игр, а также использования браузера.

К первому типу относятся, по мнению эксперта, Lightshot, SuperScreen, Screenshot Creator, SnapaShot и Gadwin PrintScreen. Из них самой простой и понятной автор называет Screenshot Creator. Больше всех параметров представлено в Lightshot (она даже есть в виде аддонов для Google Chrome и Mozilla Firefox) и Gadwin PrintScreen.