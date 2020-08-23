Компьютеры
Сегодня 19:10
Названы лучшие производители SSD
Те, что продали больше всего накопителей
Аналитическая компания Trendfocus назвала лучших производителей SSD за второй квартал 2020 года. На рынке есть два явных лидера.
В целом, продажи твердотельных накопителей не слишком выросли в штуках по сравнению с первым кварталом 2020. За апрель, май и июнь было поставлено около 81,3 млн SSD.
Лидерами на рынке стали Samsung и WDC (Western Digital Corporation). Первая компания занимает 24,6-процентную долю, а вторая — 21,2-процентную. Вместе они держат почти половину рынка. Также значительны доли у Kioxia, SK Hynix, Micron, Intel и Kingston.
Trendfocus
Если оценивать по информационному объёму накопителей, то здесь Samsung может похвастаться 31,1-процентной долей, а WDC — 18,6-процентной.