Названы лучшие производители SSD

В целом, продажи твердотельных накопителей не слишком выросли в штуках по сравнению с первым кварталом 2020. За апрель, май и июнь было поставлено около 81,3 млн SSD.

Лидерами на рынке стали Samsung и WDC (Western Digital Corporation). Первая компания занимает 24,6-процентную долю, а вторая — 21,2-процентную. Вместе они держат почти половину рынка. Также значительны доли у Kioxia, SK Hynix, Micron, Intel и Kingston.