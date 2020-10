Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт для дорогих игровых компьютеров

Связки протестировали в восьми играх: Anno 1800, Assassin's Creed Unity, Battlefield 1, Crysis 3, Death Stranding, Deliver Us The Moon, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Игры запускали в разрешении 1920 х 1080 пикселей, связки работали в двух режимах: номинальном и разогнанном.

В прошлый раз для сборки стоимостью до 80 тысяч рублей лучшими вариантами по соотношению цена/производительность назвали Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2070, Core i5-9400F + GeForce RTX 2070, Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 Super и Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 Super.

При большем бюджете среди лидеров оказались сочетания: Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2070 Super, Core i5-9400F + GeForce RTX 2070 Super, Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 Super и Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070 Super.