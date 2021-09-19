Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт для игр «на максимуме» в разрешении 1080p

Лидером стала связка Ryzen 3 3300Х + GeForce RTX 2070. За ней следуют сочетания Ryzen 5 3500 + GeForce RTX 2060 Super и Core i5-11400F + GeForce RTX 2060.

Также автор рассчитал привлекательность покупки данных связок. Он использовал стоимость процессоров и видеокарт в нескольких крупных московских магазинах. Таким образом, наиболее привлекательным оказалось сочетание Ryzen 3 3300Х + GeForce RTX 2070.