Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт для игр «на максимуме» в разрешении 1080p

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Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт для игр «на максимуме» в разрешении 1080pЕженедельный рейтинг Overclockers
Портал Overclockers по традиции опубликовал новый обзор различных связок процессор + видеокарта для игрового компьютера. Эти комбинации позволяют запускать игры в разрешении 1080p при максимальных настройках графики.
Связки тестировали в нормальном режиме и с разгоном. Для испытаний использовали игры Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Far Cry 5, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood.
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх получились такие:
Overclockers
Лидером стала связка Ryzen 3 3300Х + GeForce RTX 2070. За ней следуют сочетания Ryzen 5 3500 + GeForce RTX 2060 Super и Core i5-11400F + GeForce RTX 2060.
Также автор рассчитал привлекательность покупки данных связок. Он использовал стоимость процессоров и видеокарт в нескольких крупных московских магазинах. Таким образом, наиболее привлекательным оказалось сочетание Ryzen 3 3300Х + GeForce RTX 2070.