Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт флагманского компьютера для игр в FHD

Сочетания процессоров и видеокарт по традиции тестировали в двух режимах: номинальном и разогнанном. Для теста выбрали восемь игр: Anno 1800, Assassin's Creed Unity, Battlefield 1, Crysis 3, Death Stranding, Deliver Us The Moon, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Автор материала сравнил среднегеометрические результаты связок в играх. Первое место заняли конфигурации Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2070, Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 Super, Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 Super и Core i5-9400F + GeForce RTX 2070. Все они показали высокие результаты в восьми играх. По таблице можно увидеть, что в номинале лидеры тестирования выдавали достойный FPS: