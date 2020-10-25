Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт недорогого компьютера для Full HD
В очередном тестировании всё по классике: два режима (разгон и обычный), восемь игр — Anno 1800, Battlefield 1, Crysis 3, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's The Division 2.
Среднегеометрические результаты по тестам в играх в разрешении Full HD оказались такими:
Overclockers.ru
В обоих режимах лидером стала связка процессор Core i3-9100F + видеокарта Radeon RX 5500 ХТ. Что интересно, третье место заняло сочетание Pentium G5420 + GeForce GTX 1660. Надо понимать, что первая тройка связок всё равно показала не лучшие результаты в играх Anno 1800, Crysis 3, Horizon Zero Dawn и Iron Harvest.
Что касается соотношения цена/производительность, то и здесь лидировала связка Core i3-9100F + Radeon RX 5500 ХТ (тут чем меньше значение, тем лучше).
Overclockers.ru