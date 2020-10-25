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Сегодня 20:23

Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт недорогого компьютера для Full HD

Есть один явный лидер
Портал Overclockers.ru снова составил рейтинг лучших сочетаний процессоров и видеокарт для игрового компьютера. На этот раз рассматривали недорогие сборки стоимостью до 42 тысяч рублей.

В очередном тестировании всё по классике: два режима (разгон и обычный), восемь игр — Anno 1800, Battlefield 1, Crysis 3, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's The Division 2.

Среднегеометрические результаты по тестам в играх в разрешении Full HD оказались такими:

Overclockers.ru

В обоих режимах лидером стала связка процессор Core i3-9100F + видеокарта Radeon RX 5500 ХТ. Что интересно, третье место заняло сочетание Pentium G5420 + GeForce GTX 1660. Надо понимать, что первая тройка связок всё равно показала не лучшие результаты в играх Anno 1800, Crysis 3, Horizon Zero Dawn и Iron Harvest.

Что касается соотношения цена/производительность, то и здесь лидировала связка Core i3-9100F + Radeon RX 5500 ХТ (тут чем меньше значение, тем лучше).

Overclockers.ru