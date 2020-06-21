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Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт в недорогих игровых компьютерах
До 50 тысяч рублей
Издание Overclockers назвало лучшие сочетания процессоров и видеокарт в недорогих игровых компьютерах стоимостью до 50 тысяч рублей. Советы актуальны на июнь 2020.
Авторы материала назвали лучшие сборки для нескольких игр. Среди них были Control, F1 2019, Far Cry 5, Mount & Blade II: Bannerlord, SnowRunner, Strange Brigade, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Wolfenstein: Youngblood.
В среднем по всем восьми играм лидерской стала связка Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Ti. На втором месте расположилась Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660, а на третьем — Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 Super.
Что касается рейтинга по соотношению цены и производительности систем, то тут лучшей стала связка Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Ti. Посмотреть различные варианты готовых ПК дешевле 50 тысяч рублей можно в оригинальном материале.