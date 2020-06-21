Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт в недорогих игровых компьютерах

Авторы материала назвали лучшие сборки для нескольких игр. Среди них были Control, F1 2019, Far Cry 5, Mount & Blade II: Bannerlord, SnowRunner, Strange Brigade, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Wolfenstein: Youngblood.

В среднем по всем восьми играм лидерской стала связка Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Ti. На втором месте расположилась Ryzen 5 1600 + GeForce GTX 1660, а на третьем — Ryzen 5 1400 + GeForce GTX 1660 Super.

Что касается рейтинга по соотношению цены и производительности систем, то тут лучшей стала связка Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Ti. Посмотреть различные варианты готовых ПК дешевле 50 тысяч рублей можно в оригинальном материале.