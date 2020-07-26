Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт в компьютере для игр в 1080р

Как обычно, автор материала проверил различные связки процессоров и видеокарт в восьми играх: Control, F1 2019, Far Cry 5, Mount & Blade II: Bannerlord, SnowRunner, Strange Brigade, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Wolfenstein: Youngblood.

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в лидеры опять выбился процессор Ryzen 5 3500X, на этот раз с видеокартами GeForce RTX 2070 и Radeon RX 5700 ХТ. Например, в Far Cry 5 при высоких настройках графики связка Ryzen 5 3500X + Radeon RX 5700 ХТ в номинале держала средний FPS на уровне 122.

Что касается привлекательности сочетаний для покупки, то есть соотношения стоимости и производительности систем, то и тут лидером стала та же связка. Второе и третье место заняли сочетания с процессором Core i5-9400F. По таблице ниже можно посмотреть все связки (чем ниже показатель, тем выгоднее):