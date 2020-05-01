Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт в недорогих игровых компьютерах

Рекомендации публикует портал Overclockers.ru. Авторы материала отмечают, что их советы не являются истиной в последней инстанции. Тем не менее, они провели тесты в играх, позволяющие оценить различные связки видеокарта+процессор.

В игре Assassin's Creed Origins, например, лидировала связка из Ryzen 5 2600 и GeForce GTX 1660 6GB. В Borderlands 3 — Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Super. В GTA V — Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 2600 + GeForce GTX 1660.

В итоге по соотношению цена/производительность лидерами стали именно эти системы: процессор Intel Core i3-9100F + видеокарта GeForce GTX 1660 Super и процессор AMD Ryzen 5 2600 + видеокарта GeForce GTX 1660.