Названы лучшие сочетания видеокарт и процессоров для компьютера за 80 тысяч рублей

Как обычно сочетания тестировали в двух режимах: обычном и с разгоном. Для тестов выбрали современные игры: Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crysis Remastered, Cyberpunk 2077, Mafia Remastered, Project Cars 3, Total War Saga: Troy, Watch Dogs Legion.

Автор составил сводную таблицу по результатам тестирования связок. По ней видно, что вне зависимости от режима работы в лидеры выбивается система Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super.