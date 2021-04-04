Названы лучшие сочетания видеокарт и процессоров для компьютера за 80 тысяч рублей
Как обычно сочетания тестировали в двух режимах: обычном и с разгоном. Для тестов выбрали современные игры: Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Crysis Remastered, Cyberpunk 2077, Mafia Remastered, Project Cars 3, Total War Saga: Troy, Watch Dogs Legion.
Автор составил сводную таблицу по результатам тестирования связок. По ней видно, что вне зависимости от режима работы в лидеры выбивается система Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super.
Overclockers
Также автор оценил привлекательность связок для покупки. Он использовал средневзвешенную цену процессоров и видеокарт. Цены, кстати, московские. В получившейся таблице чем ниже значение, тем лучше. Лучшей по соотношению цена/производительность назвали тоже связку Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super.
Overclockers