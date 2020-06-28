Названы лучшие сочетания видеокарт и процессоров для среднего игрового компьютера

Автор материала рассмотрел несколько конфигураций игровых компьютеров в ценовом диапазоне до 70 тысяч рублей.

ПК проверили в восьми играх: Control, F1 2019, Far Cry 5, Mount & Blade II: Bannerlord, SnowRunner, Strange Brigade, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Wolfenstein: Youngblood.

По результатам теста среднегеометрические результаты вышли такие: лидером оказалась связка процессор Ryzen 5 3500 + видеокарта Radeon RX 5700. На второе место поместили сочетания Core i3-9100F + GeForce RTX 2070 и Core i5-9400F + Radeon RX 5700. На третье — Ryzen 5 3500 + GeForce RTX 2060.

В таблице ниже автор рассортировал связки процессоров и видеокарт по соотношению стоимости и производительности. Чем ниже показатель, тем выгоднее система. Так лучшими оказались сочетания Core i3-9100F + GeForce RTX 2070, Ryzen 5 3500 + Radeon RX 5700 и Ryzen 5 3500 + GeForce RTX 2060.