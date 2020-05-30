Названы лучшие SSD и жёсткий диск для компьютеров

Лучшим SSD для энтузиастов назвали Rocket NVMe PCIe 4.0 от Sabrent. Он является наиболее быстрым потребительским устройством на рынке. На Amazon такой можно купить за $200.

Для тех, кто не хочет тратить много денег на SSD, посоветовали модель WD Black SN750. В России цены на неё начинаются с 5000 рублей.

Что касается жёстких дисков, то тут эксперты рекомендуют бюджетный Seagate Barracuda. Можно найти варианты с 1, 2, 3, 4, 6 и 8 ТБ. В России цены на жёсткий диск колеблются в пределах от двух тысяч до 16 тысяч рублей.

Также специалисты упомянули в качестве хороших вариантов жёсткий диск Seagate IronWolf NAS (но это, как можно догадаться, для сетевых хранилищ), портативный твердотельный накопитель Samsung T7 Touch и внешний жёсткий диск Seagate Backup Plus Hub.