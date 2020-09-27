Названы основные причины поломок компьютеров

Автор начал с периферийных устройств, то есть с мыши, клавиатуры, колонок, микрофона, вебкамер и т.д. По словам пользователя, мышь чаще всего ломается в трёх местах: на изгибе шнура при входе в корпус мыши, в колёсике прокрутки из-за изнашивания, в тефлоновых ножках из-за стирания.

У клавиатуры часто случается износ механизма клавиш. Чинится это заменой компонентов. Что касается мониторов, то тут наиболее часто встречается появление битых пикселей. У большинства мониторов это происходит с возрастом. Кроме того, из-за перепада температур в корпусе появляются трещины.

У системного блока причин поломок очень много. Неполадки могут возникать, например, из-за скачков напряжения в сети электропитания. Предотвратить проблему можно покупкой хорошего источника бесперебойного питания (ИБП). Ещё одна причина поломок — перегрев. Стоит тщательно выбирать корпус системного блока, чтобы у него была достаточная продуваемость. Также автор рекомендует ежегодно заменять термопасту. Ещё для защиты от перегрева стоит удалять скопившуюся в блоке пыль. Автор напомнил, что одним из признаков перегрева является троттлинг. Нужно следить за этим.

В конце материала пользователь посоветовал для замены термопасты на процессоре и термопрокладок у видеокарты обращаться в сервисные центры.