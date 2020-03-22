Названы особенности будущих процессоров Intel

Выпуск Comet Lake ожидается уже в апреле. Известно, что эти процессоры будут производиться по старому 14-нм техпроцессу, а также получат новый сокет LGA 1200. Это значит, что просто заменить процессор без материнской платы не получится.

Что касается Rocket Lake, то они, похоже, тоже будут производиться по 14-нм техпроцессу. Но наконец получат новую архитектуру (а не Skylake). Также сообщается, что процессоры Rocket Lake-S оснастят двадцатью линиями PCIe 4.0, из которых шестнадцать предназначены для подключения видеокарты, а остальные — для SSD.

Поменяется у CPU Intel и встроенная графика. Ожидается интегрированный ускоритель с архитектурой двенадцатого поколения Intel Xe. В общем, процессоры кажутся более интересными, чем Comet Lake. Выйдут они, вероятно, в конце текущего года.