Названы отличия ноутбуков российских брендов от китайских

По их словам, ряд российских брендов, таких как Aquarius, Digma, Fplus и другие, успешно конкурируют с западными. Несмотря на значительное использование импортных комплектующих, компании закрепляются на рынке. Однако, как отмечает Алексей Бойко, телеком-аналитик, в ближайшие два-три года возможна консолидация, и некоторые игроки могут уйти.

Хотя российские модели, как правило, уступают западным и китайским по производительности, главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов подчеркивает, что они вполне подходят для базовых задач. Многие российские ноутбуки оснащены устаревшими, но мощными процессорами, такими как Intel Core i7 или AMD Ryzen 7 прошлых поколений.