Названы плюсы и минусы бюджетного монитора Xiaomi Redmi 1A

В материале отметили, что монитор удобно подключать: разъёмы у него расположены в неглубокой нише сзади. Конструкция подставки устройства жёсткая и обеспечивает устойчивость. Выхода на наушники у монитора нет. Визуально IPS-экран у Xiaomi Redmi 1A выглядит безрамочным.

Автор обзора пишет, что монитор пригоден для офисной работы, для работы с графикой и иногда даже для игр. Частота обновления экрана достигает 75 Гц, поэтому надо отталкиваться от этого показателя. Цвета на мониторе имеют естественные насыщенность и оттенок. Стоит отметить, что чёрное поле по краям слегка засвечено.

В целом, из достоинств модели автор, помимо вышеперечисленного, назвал низкую задержку вывода, эффективный регулируемый разгон матрицы, отсутствие мерцания подсветки и удобный пятипозиционный джойстик на контрольной панели. Недостатком ему показалось отсутствие русификации меню.