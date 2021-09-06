Названы плюсы и минусы настольного компьютера Apple iMac M1 после длительного использования

Особо отметил ведущий также 24-дюймовый экран, дающий чёткую и яркую картинку. Поэтому iMac можно использовать для обработки фотографий и в целом работы с визуальной составляющей. Но при этом, к сожалению, функции использования его как монитора для MacBook в новой версии уже нет, а ещё антибликового покрытия. Также отсутствует у устройства технология HDR.

По производительности iMac на M1 практически ничем не отличается от iPad Pro M1 и MacBook Air M1. А вот SSD-накопитель быстрее работает на iMac по сравнению с MacBook.

Температура процессора стала повышаться только после запуска игры Unreal Engine 5. До этого ПК не шумел и не нагревался. Запускаются на M1 (через программу CrossOver) также игры для Windows типа The Witcher 3.

Работать в Blender, Photoshop Lightroom было вполне комфортно. Более того, специалист подчеркнул, что для 2D-дизайна и для монтажа видео этот iMac - идеален.

На M1 есть проблемы с виртуализацией. Запускать другие ОС пользователь может только через Parallels Desktop.

Главный бонус iMac, продолжает ведущий, - это минимализм. В комплекте при покупке пользователь получает практически всё: нужно лишь дополнительно приобрести док-станцию и (при желании) SSD-накопитель.

В последнюю очередь Валерий рассмотрел веб-камеру и звук. По качеству камера однозначно стала лучше, как и звук с микрофонами.

В целом, по мнению эксперта, подойдёт iMac простым пользователям (как домашний ПК), всем, кто работает с видеороликами, графикой и изображениями (дизайнеры, фотографы, архитекторы, дизайнеры интерьеров), разработчикам, музыкантам. По конфигурации Валерий посоветовал приобретать вторую или выше версию, клавиатура удобнее с Touch ID, а по объёму оперативной памяти лучше выбирать больше - 16ГБ.