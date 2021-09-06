Названы плюсы и минусы настольного компьютера Apple iMac M1 после длительного использования

Названы плюсы и минусы настольного компьютера Apple iMac M1 после длительного использованияВ целом покупать этот ПК стоит
Автор канала Droider.Ru на YouTube перечислил достоинства и недостатки пользования iMac после месяца работы на нём.
Первым делом Валерий Истишев сказал об обновлённом дизайне устройства. Интересно, что все аксессуары, идущие в комплекте с монитором, а также обои на рабочем столе - одного оттенка (которых всего теперь 7). Поразил ведущего и сам монитор: он очень тонкий и лёгкий.
Однако у iMac обнаружились и недостатки. Во-первых, ножка монитора, которую нельзя открепить и которая наклоняет экран только вверх и вниз. Во-вторых, все разъёмы расположены с задней стороны монитора. Удобно, по мнению Валерия, находится только порт для наушников. В-третьих, здесь нет картридера и в целом нужно покупать к ПК док-станцию.
Особо отметил ведущий также 24-дюймовый экран, дающий чёткую и яркую картинку. Поэтому iMac можно использовать для обработки фотографий и в целом работы с визуальной составляющей. Но при этом, к сожалению, функции использования его как монитора для MacBook в новой версии уже нет, а ещё антибликового покрытия. Также отсутствует у устройства технология HDR.
По производительности iMac на M1 практически ничем не отличается от iPad Pro M1 и MacBook Air M1. А вот SSD-накопитель быстрее работает на iMac по сравнению с MacBook.
Температура процессора стала повышаться только после запуска игры Unreal Engine 5. До этого ПК не шумел и не нагревался. Запускаются на M1 (через программу CrossOver) также игры для Windows типа The Witcher 3.
Работать в Blender, Photoshop Lightroom было вполне комфортно. Более того, специалист подчеркнул, что для 2D-дизайна и для монтажа видео этот iMac - идеален.
На M1 есть проблемы с виртуализацией. Запускать другие ОС пользователь может только через Parallels Desktop.
Главный бонус iMac, продолжает ведущий, - это минимализм. В комплекте при покупке пользователь получает практически всё: нужно лишь дополнительно приобрести док-станцию и (при желании) SSD-накопитель.
В последнюю очередь Валерий рассмотрел веб-камеру и звук. По качеству камера однозначно стала лучше, как и звук с микрофонами.
В целом, по мнению эксперта, подойдёт iMac простым пользователям (как домашний ПК), всем, кто работает с видеороликами, графикой и изображениями (дизайнеры, фотографы, архитекторы, дизайнеры интерьеров), разработчикам, музыкантам. По конфигурации Валерий посоветовал приобретать вторую или выше версию, клавиатура удобнее с Touch ID, а по объёму оперативной памяти лучше выбирать больше - 16ГБ.