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Названы последствия COVID-19 для отрасли интернет-компаний в России

Пандемия внесла ряд изменений в организацию работы сотрудников
Эксперт vc.ru Даниил Кручинин проанализировал новшества, внедрённые в российские компании благодаря пандемии коронавирусной инфекции. Приоритетным стал дистанционный формат работы.
Названы последствия COVID-19 для отрасли интернет-компаний в России

На первом плане, по словам эксперта, оказались после пандемии удалённые сервисы и облачные решения. Это связано с переходом в 2020 году многих компаний к онлайн-режиму. Рост организаций, которые поддерживают такой формат работы, продолжается и сейчас.

Даниил пишет, что комитет iAB Russia, Global CEO CityAds Media отметил рост спроса в 2020 году на онлайн-образование на 32%, видеосервисы на 49%, доставку еды и продуктов на 79%, медицину на 27,3%.

Названы последствия COVID-19 для отрасли интернет-компаний в России

Кручинин Д.А.

Также в 2020 году большинство организаций перевели сотрудников на удалённый формат работы. Автор замечает: до сих пор на большинстве предприятий IT-сферы сохраняется “удалёнка” или гибридный формат: это Skillbox,, Webinar Group, REG.RU, COREX Logistics и другие.

Главное, к чему привела пандемия, - это цифровизация регионов. И этот процесс, заключает Даниил, будет продолжаться и дальше.