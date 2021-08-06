Названы последствия COVID-19 для отрасли интернет-компаний в России

На первом плане, по словам эксперта, оказались после пандемии удалённые сервисы и облачные решения. Это связано с переходом в 2020 году многих компаний к онлайн-режиму. Рост организаций, которые поддерживают такой формат работы, продолжается и сейчас.

Даниил пишет, что комитет iAB Russia, Global CEO CityAds Media отметил рост спроса в 2020 году на онлайн-образование на 32%, видеосервисы на 49%, доставку еды и продуктов на 79%, медицину на 27,3%.