Названы преимущества и риски двух установленных систем на одном компьютере

Чаще всего профессионалы, отмечает пользователь, устанавливают на свой ПК Windows и Linux или же Windows 7 и Windows 10. Но получить выгоду от этого могут и не специалисты в IT-сфере. Это даст им возможность насладиться 5 плюсами.

Лучше познакомиться с Linux. Это в целом повысит уровень знаний пользователя, пишет автор. Кроме того, в будущем с этой ОС он может столкнуться на работе или при использовании некоторых устройств.

Практически полностью безопасно "лазить" в интернете. Это позволяет делать Linux, так как устройств на этой ОС немного и уровень защиты у неё неплохой.

Запускать старые игры и устаревший софт. В этом могут помочь Windows XP, 7 и другие более древние версии.

Установить две разные копии одной игры. Такое может потребоваться в стратегиях.