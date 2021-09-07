Названы преимущества и риски двух установленных систем на одном компьютере

Компьютеры
Сегодня в 18:21
Названы преимущества и риски двух установленных систем на одном компьютереПлюсов для пользователя оказалось больше, чем минусов
Автор Overclockers перечислил, что ждёт обычного пользователя ПК при установке на компьютер сразу двух операционных систем.
Чаще всего профессионалы, отмечает пользователь, устанавливают на свой ПК Windows и Linux или же Windows 7 и Windows 10. Но получить выгоду от этого могут и не специалисты в IT-сфере. Это даст им возможность насладиться 5 плюсами.
- Лучше познакомиться с Linux. Это в целом повысит уровень знаний пользователя, пишет автор. Кроме того, в будущем с этой ОС он может столкнуться на работе или при использовании некоторых устройств.
- Практически полностью безопасно "лазить" в интернете. Это позволяет делать Linux, так как устройств на этой ОС немного и уровень защиты у неё неплохой.
- Запускать старые игры и устаревший софт. В этом могут помочь Windows XP, 7 и другие более древние версии.
- Установить две разные копии одной игры. Такое может потребоваться в стратегиях.
- Вернуться при сбое одной из ОС Windows к работе за короткое время. Понадобится лишь перезагрузить компьютер. Правда, эта опция доступна при наличии на ПК двух SSD или сочетания SSD и жёсткого диска.
А вот недостатков у автора вышло 3.
- Вероятность повредить во время установки одну операционную систему другой. Такая ситуация может случиться при установке Windows 10. Поэтому пользователь советует отключать первый в списке накопитель, если система будет ставиться на другой.
- Уменьшение свободного места на диске. Например, папки Windows и Users за 2 месяца стали занимать у автора 30,5ГБ.
- Необходимость потратить время на установку и настройку. Если вторая ОС будет использоваться только пару раз в полгода или год, то, по мнению автора, лучше при проблемах с первой системой переустановить её.
Для себя автор выбрал вариант держать готовую к работе запасную ОС дополнительно к основной.